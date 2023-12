Lusetti (Conad) “2023 positivo nonostante situazione Paese complessa”

MILANO (ITALPRESS) - Conad è per il quinto anno consecutivo il primo operatore della Grande Distribuzione italiana. È quanto emerge dalla presentazione dei dati di preconsuntivo 2023, con l'insegna che registra un fatturato complessivo di circa 20,2 miliardi di euro, in crescita del 9,1% sul 2022, come evidenziato dal Presidente di Conad Mauro Lusetti, a margine della presentazione dei dati di preconsuntivo 2023. "Nonostante una situazione del Paese particolarmente complessa e complicata Conad chiude il 2023 con una serie di elementi positivi", sottolinea. f01/mgg/gtr