Lupi “Il centrodestra vincerà senza Vannacci”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - "Io credo che il centrodestra vincerà, e vincerà le elezioni senza Vannacci per un'unica ragione: ha governato per cinque anni e ha governato bene". Lo ha detto Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine dell'evento Portofino Talks. "Le alleanze non si fanno contro o per vincere - ha aggiunto Lupi -. Le alleanze si fanno per governare. Il tema è l'incompatibilità dei programmi tra noi e Vannacci, e il fatto che poi Vannacci si è messo all'opposizione non votando neanche i provvedimenti più importanti". "Vannacci farà la sua strada - ha detto ancora il leader di Noi Moderati -. I sondaggi sono meravigliosi, poi bisogna passare ai voti veri". xa8/sat/mca3