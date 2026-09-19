Bollo auto, Cirio “Abolizione condivisa con il Governo nazionale”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - "No, non ho fatto un salto sulla sedia, perché" l'abolizione del bollo auto "l'abbiamo condivisa. Io ho annunciato già ad agosto in sede di parifica del bilancio regionale che avremmo lavorato all'esenzione, o meglio alla abolizione del bollo, ed è avvenuta: l'abbiamo fatto di concerto con il governo nazionale". Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario di Forza Italia, a margine dell'evento Portofino Talks. "Il bollo è la tassa più odiosa perché è una patrimoniale mascherata e noi non possiamo pensare che l'auto sia un lusso o sia un privilegio - ha continuato Cirio -. Mi piace dirlo da Portofino, luogo che amava Silvio Berlusconi, perché Berlusconi, come sulla casa, sulla macchina" diceva che "le cose che servono per vivere non si tassano". xa8/sat/mca3