Futuro Nazionale, Ravetto a Meloni “Non consegniamo Paese alla sinistra”

ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) - "Nell'ambito del nostro perimetro, delle cosiddette linee rosse, cioè senza rinunciare ai nostri principi e valori, a partire dal no ai finanziamenti alla guerra in Ucraina, non saremo noi a consegnare il paese alla sinistra e quindi speriamo che anche la Meloni non voglia consegnare il paese alla sinistra, perché se deciderà di non fare l'accordo se ne assumerà le responsabilità". Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Futuro Nazionale, parlando a margine della due giorni del partito, "Il futuro dell'Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea", a Orvieto. "Tra l'altro c'è in gioco un potenziale presidente della Repubblica di destra - ha aggiunto Ravetto -. Noi riteniamo Giorgia Meloni una candidata alla presidenza della Repubblica assolutamente valida, sarebbe curioso mandare all'aria tutto questo". xc3/sat/mca3