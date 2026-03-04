Home Video News Cronaca Lupa si tuffa in acqua, le immagini del salvataggio dei Vigili del...
VERONA (ITALPRESS) - Aveva trovato rifugio sul pilone di una passerella, dopo esser finita in un canale artificiale: salvata dai Vigili del Fuoco una lupa in pericolo a S. Giovanni Lupatoto. Una volta sedata, la squadra in assetto di soccorso fluviale ha recuperato l’animale per poi affidarlo ai veterinari. tvi/mca1/gsl (Fonte video: Vigili del Fuoco)