L’Università di Messina conferisce Laurea honoris causa a Paola Cortellesi

MESSINA (ITALPRESS) - L'Università di Messina ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi. La cerimonia, alla presenza della rettrice Giovanna Spatari, del direttore del Dipartimento Alessio Lo Giudice e di numerose autorità. Paola Cortellesi ha tenuto una lectio su "C'è ancora domani", film in cui affronta temi di emancipazione femminile e diritti, sottolineando come il cinema possa incidere sulla coscienza civile. La rettrice ha richiamato il valore educativo dell'arte e la centralità della dignità della persona, mentre Lo Giudice ha evidenziato l'intreccio tra storia individuale e nascita della Repubblica nel film. Emozionata, Paola Cortellesi ha ringraziato l'Ateneo ricordando che una laurea honoris causa premia meriti culturali, e ha ribadito come molte dinamiche di violenza e prevaricazione sulle donne restino ancora oggi attuali. xr6/vbo/mca2