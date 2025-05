L’Università di Bergamo protagonista all’Expo 2025 di Osaka

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Università degli studi di Bergamo protagonista in Giappone nell’ambito delle attività di Expo Osaka 2025. Il Rettore Sergio Cavalieri è attualmente in missione istituzionale e ha rappresentato l’ateneo al 1° Forum Bilaterale dei Rettori Italiani e Giapponesi, tenutosi giovedì 29 maggio, organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

L’evento, che ha visto il coinvolgimento della Presidente della CRUI Giovanna Iannantuoni, di 23 colleghi di altrettante università italiane e di una vasta rappresentanza accademica giapponese, si è svolto con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione accademica e scientifica tra i due Paesi, valorizzando il ruolo strategico dell’alta formazione nel dialogo internazionale.

I temi al centro del Forum hanno spaziato dalla ricerca al trasferimento di conoscenze, fino al public engagement. In particolare, il Rettore Sergio Cavalieri ha condiviso l’esperienza dell’ateneo orobico nell’ambito dei Partenariati Estesi relativamente alle aree di interesse comune fra i due sistemi universitari, presentando il contributo di UniBg alla missione del sistema universitario italiano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Rettore ha ricordato che l’ateneo è partner attivo, tra gli altri, nel progetto MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, uno degli ecosistemi dell’innovazione finanziati dal MUR, a cui partecipano oltre 20 università italiane coordinate dal Politecnico di Milano e che promuove la transizione ecologica e digitale del Made in Italy attraverso la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori moda, arredo e automazione industriale.

UniBg contribuisce in particolare all’ambito dedicato ai modelli digitali per la manifattura avanzata e sostenibile, con un focus sull’innovazione responsabile e sull’integrazione tra tecnologie e territorio. La missione in Giappone ha previsto inoltre una visita istituzionale presso la Kwansei Gakuin University, partner strategico dell’Università di Bergamo dal 2019; organizzata anche con l’obiettivo di presentare nuovi progetti didattici dell’università giapponese in materia di Intelligenza Artificiale e porre le basi per nuove traiettorie di collaborazione tra i due atenei.

Alla visita ha preso parte, insieme al Rettore Cavalieri, la Prorettrice con delega all’internazionalizzazione prof.ssa Flaminia Nicora, mentre per l’università giapponese hanno partecipato i Vicepresidenti prof. Miwa Hiroyoshi e prof.ssa Narita Shizuka, oltre a una rappresentanza del corpo docenti e dell’ufficio affari internazionali.

Sempre in occasione della visita, il Rettore e la Prorettrice di UniBg hanno incontrato gli studenti (Nicholas Falcone, Francesca Di Donato, Francesca Martina, Giuseppe Pietro Moriggi) che attualmente si trovano presso l’ateneo giapponese per un periodo di studio: infatti, la Kwansei Gakuin University accoglie ogni anno sei studenti bergamaschi per un semestre, per approfondire il campo degli studi di lingua e cultura del Giappone, ma non solo.

A completare il programma di attività, l’Università degli studi di Bergamo sarà regista e protagonista, insieme all’ecosistema bergamasco, di due giornate di approfondimento e confronto all’interno dell’Auditorium del Padiglione Italia presso Expo Osaka 2025, il 12 e 13 luglio, con un convegno dedicato al turismo sostenibile e i suoi sviluppi futuri dal titolo “Rural Tourism as a Response to Overtourism: A Comparative Perspective”.

Attraverso la presentazione di casi di studio dall’Italia e dal Giappone tra criticità, buone pratiche e prospettive future, l’iniziativa vuole contribuire a rafforzare il dialogo tra Italia e Giappone in materia di turismo, mobilità sostenibile, gastronomia e conservazione dei beni culturali e rappresenta un ulteriore tassello volto a rafforzare le partnership accademiche dell’ateneo orobico in Giappone, oltre che un’importante vetrina per la valorizzazione del sistema Bergamo e dei suoi principali attori pubblici e privati dal mondo del turismo e dell’enogastronomia.

– Foto Ufficio stampa Unibg –

