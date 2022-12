ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri al salvataggio della raffineria Isab-Lukoil di Priolo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “soddisfazione per l’approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Una norma con la quale il Governo interviene, tra l’altro, per garantire la continuità del lavoro nella raffineria Isab di Priolo che impiega con l’indotto circa 10mila persone”. “Scopo dell’intervento d’urgenza – aggiunge Meloni – è tutelare al tempo stesso un nodo energetico strategico nazionale e i livelli occupazionali così significativi per la Sicilia e l’intera Nazione”.

Su Twitter, il leader della Cisl, Luigi Sbarra, sottolinea come sia “un fatto importante il decreto legge del Governo a tutela degli interessi nazionali sui settori produttivi strategici che scongiura la chiusura della raffineria Isab di Priolo controllata da Lukoil. Si garantisce così la continuità dell’operatività dell’impianto e soprattutto l’occupazione anche dell’indotto”.

