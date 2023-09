ROMA (ITALPRESS) – Si allarga il cast di “Modi”, il nuovo biopic su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp, che torna dietro la macchina da presa dopo 25 anni. A Riccardo Scamarcio, che interpreta Modigliani, e Al Pacino, nelle vesti di Maurice Gangnat, si aggiunge Luisa Ranieri, nei panni di Rosalie.

Girato in queste settimane a Budapest, “Modi” è un film biografico ambientato durante il soggiorno parigino dell’artista, nel 1916. Sul grande schermo, però, Depp porta solo 48 ore: un’istantanea di vita. Modigliani, desideroso di porre fine alla propria carriera e lasciare la città, è in fuga dalla polizia per le strade della capitale francese, e si scontra con i suoi colleghi bohèmien: l’artista francese Maurice Utrillo (Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. E’ però quando incontra il collezionista d’arte internazionale Gangnat (Pacino) che la sua vita sembra essere sul punto di cambiare. “Sono entusiasta di annunciare che nel nostro nuovo film su Modigliani – commenta Andrea Iervolino, Ceo del Gruppo ILBE – si aggiunge nel cast anche Luisa Ranieri, una tra le attrici più talentuose che l’Italia possa vantare e che potrebbe sicuramente avere successo a livello internazionale”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]