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Luisa Ranieri a Taormina per il taglio del nastro della nuova boutique Bvlgari
TAORMINA (ITALPRESS) - A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco, Bvlgari inaugura un nuovo capitolo a Taormina con la sua boutique in Corso Umberto I. La nuova apertura nella località turistica rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del brand sul territorio siciliano. A fare gli onori di casa, per la cerimonia del taglio del nastro, Renato Munafò, General Manager Bvlgari, insieme a Cateno De Luca, Sindaco di Taormina. Madrina d’eccezione l’attrice Luisa Ranieri. Per l'occasione la Fondazione Bvlgari ha annunciato l’avvio del restauro di un affresco a Palazzo Corvaja, edificio medievale della città, a conferma dell’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. lcr/abr/azn/ (ITALPRESS).