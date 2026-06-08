Lufthansa Group e ANA accolgono ITA Airways nella Joint Venture Europa Giappone

ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways compie un ulteriore passo nel percorso di integrazione all’interno del Gruppo Lufthansa. La Joint Venture strategica Europa Giappone tra Lufthansa Group (LHG) e All Nippon Airways (ANA) sarà ampliata con l’ingresso di ITA Airways a partire dall’autunno di quest’anno. Il relativo accordo è stato firmato il 7 giugno durante l’Annual General Meeting della IATA a Rio de Janeiro. L’ingresso della compagnia aerea italiana nella più grande joint venture tra Europa e Giappone consentirà una cooperazione più profonda in numerose aree strategiche. Comprenderà il network europeo di ITA Airways, incluse le rotte domestiche in Italia, l’area del Maghreb (Nord Africa) nonchè il suo collegamento di lungo raggio tra Roma-Fiumicino e Tokyo-Haneda. Ciò integra l’ambito della Joint Venture in Italia, che comprende l’attuale collegamento operato da ANA tra Tokyo-Haneda e Milano-Malpensa.

Al centro dell’accordo vi è l’hub di ITA Airways presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, da dove la compagnia di riferimento in Italia opera ogni giorno un volo diretto verso Tokyo Haneda. Entrambi gli aeroporti hanno ottenuto il massimo riconoscimento di ‘cinque stelle’ nel rating Skytrax. A partire dall’autunno, questo collegamento intercontinentale potrà essere prenotato anche dai clienti di ANA, Lufthansa, Austrian Airlines e SWISS, consentendo combinazioni flessibili con i propri voli. Inoltre, l’introduzione di un’offerta congiunta sarà implementata progressivamente a partire dall’autunno 2026. I clienti saranno informati non appena sarà disponibile.

Poiché la joint venture comprende anche i voli di federaggio operati da ITA Airways verso Roma, i passeggeri da e per il Giappone potranno beneficiare di ulteriori opzioni di viaggio. In particolare, per i collegamenti tra il Giappone e le destinazioni dell’Europa meridionale, dell’area mediterranea e del Nord Africa, l’hub di Roma garantirà tempi di viaggio più brevi. Allo stesso tempo, ANA metterà a disposizione dei passeggeri di ITA Airways numerose opportunità di prosecuzione da Tokyo Haneda verso il proprio network domestico in Giappone. Tutti i passeggeri potranno inoltre accedere alle lounge delle rispettive compagnie a Roma e a Tokyo e beneficeranno del reciproco riconoscimento dei biglietti e dei programmi fedeltà delle due compagnie.

La Joint Venture Europa Giappone è stata fondata nel 2012 da Lufthansa e ANA. Negli anni successivi vi hanno aderito anche SWISS e Austrian Airlines. Da allora, questo progetto congiunto ha consentito una cooperazione più stretta e una pianificazione coordinata dei prodotti. La necessaria autorizzazione antitrust (antitrust immunity) all’ingresso di ITA Airways nella joint venture è stata concessa dalle autorità giapponesi alcune settimane fa. Nell’ambito della joint venture, le compagnie partecipanti possono, ad esempio, coordinare l’operativo dei voli per distribuire al meglio le partenze nel corso della giornata. I clienti delle cinque compagnie coinvolte potranno contare su una gamma coordinata e comparabile di servizi e prodotti sui voli tra Giappone ed Europa. Grazie alla possibilità di combinare in modo flessibile tutti i voli intercontinentali e i collegamenti regionali sia a Tokyo Haneda che presso i cinque hub del Gruppo Lufthansa, i passeggeri avranno a disposizione un numero significativamente maggiore di opzioni di viaggio e di connessioni. Solo tra Europa e Giappone, la joint venture offre attualmente un totale di 160 voli di lungo raggio settimanali.

“Mentre ci avviciniamo al 15° anniversario della nostra joint venture che ricorrerà il prossimo anno – ha detto Juichi Hirasawa, presidente e CEO di All Nippon Airways -, questa partnership di lunga data con il Gruppo Lufthansa ha consentito di poter offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio integrata e di alta qualità tra il Giappone e l’Europa. Con l’ingresso di ITA Airways nella joint venture e l’accesso all’hub di Roma, siamo lieti di poter offrire ai viaggiatori un servizio eccellente e collegamenti ancora più comodi verso l’Italia, l’Europa meridionale, il Mediterraneo e ulteriori destinazioni”.

Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte della Joint Venture Europa Giappone insieme ad ANA e Lufthansa Group. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo internazionale di ITA Airways e rafforza ulteriormente la connettività della Compagnia verso la regione Asia-Pacifico, un’area di grande rilevanza strategica. Ringraziamo i nostri partner, Lufthansa Group e ANA per questa importante opportunità, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti un maggior numero di opzioni di viaggio, connessioni più efficienti e un’esperienza sempre più integrata”.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

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