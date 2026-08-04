Turismo e cultura, boom di ingressi nel primo weekend di apertura serale straordinaria

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo dell’iniziativa di apertura serale straordinaria di monumenti e musei italiani, nata dalla collaborazione tra Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e Comune di Milano.

Nel primo week-end, a Roma, il Pantheon e il Colosseo hanno totalizzato complessivamente 7.587 ingressi mentre a Milano i Musei del Castello Sforzesco hanno accolto 632 visitatori nelle due ore di apertura prolungata, arrivando a un complessivo di oltre 6.045 ingressi totali.

Le estensioni orarie, che andranno avanti per tutto il mese di agosto, sono le seguenti. Colosseo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30; Pantheon: dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì; Castello Sforzesco: dalle 17:30 alle 19:30.

– Foto Ipa Agency –

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