NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Uefa ha nominato Michele Uva, Direttore Esecutivo per la Sostenibilità sociale e ambientale, responsabile ufficiale presso il Comitato Organizzatore italiano per gli Europei del 2032. L’incarico avrà inizio immediatamente e sarà a tempo pieno dal 2026.

Uva rappresenterà gli interessi della UEFA nel periodo che precede il torneo. Il Segretario Generale UEFA, Theodore Theodoridis, ha dichiarato: “Michele è la scelta perfetta per ricoprire il ruolo di nostro Delegato e supportare la FIGC sotto la guida del suo Presidente, il nostro vicepresidente Gabriele Gravina. La sua lunga esperienza nello sport italiano e la sua conoscenza del panorama sportivo e politico saranno preziose per tutte le parti interessate a organizzare un torneo di livello mondiale per tifosi, giocatori e le emittenti”.

