L’Ue accelera verso il mercato unico, obiettivo fissato entro il 2027

ROMA (ITALPRESS) - Rendere l’Europa un mercato unico pienamente integrato entro la fine del 2027. A lanciare questo obiettivo è stata la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, al termine del vertice informale dei leader europei che si è svolto ad Alden Biesen, in Belgio. Von der Leyen presenterà al Consiglio europeo di marzo una roadmap dettagliata, che definirà tappe, obiettivi tecnici e scadenze precise per superare la frammentazione economica tra i 27 Stati membri e rilanciare la competitività dell’Unione. Alla riunione erano presenti anche Mario Draghi ed Enrico Letta, autori nei mesi scorsi di una serie di proposte di riforme. La competitività è stata anche al centro di un pre-vertice organizzato da Italia, Germania e Belgio, al quale hanno partecipato 19 Paesi. Il pre-vertice propone tra l’altro il completamento del Mercato Unico, la semplificazione regolatoria e la riduzione dei prezzi dell’energia, oltre a una rapida revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni. sat/azn