MILANO (ITALPRESS) – La trasformazione digitale del gioco d’azzardo apre nuove questioni sul terreno della regolamentazione, della prevenzione e della tutela degli utenti. Non si tratta soltanto del passaggio dal gioco tradizionale alle piattaforme online, ma di un cambiamento che coinvolge tecnologie, sistemi algoritmici, modalità di comunicazione e comportamenti di consumo. Sono questi i temi affrontati questa mattina a Palazzo Pirelli nel corso del convegno “Ludopatia digitale, la responsabilità algoritmica e il ruolo dei media” promosso dal Corecom Lombardia nell’ambito della Milano Digital Week 2026, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre e dedicata quest’anno al tema “La città generativa”, con numerosi incontri sull’evoluzione digitale e sul suo impatto su cittadini, imprese e istituzioni. Il tema della ludopatia digitale ha visto un confronto interdisciplinare che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esperti giuridici, operatori del settore e professionisti della comunicazione a partire da una questione comune: approfondire le nuove sfide poste dall’evoluzione digitale del gioco d’azzardo e individuare strumenti di regolazione e prevenzione adeguati alla nuova dimensione tecnologica.

“La diffusione del gioco d’azzardo online e l’utilizzo pervasivo degli algoritmi impongono una riflessione urgente. Non possiamo limitarci a osservare il fenomeno: dobbiamo promuovere adeguati livelli di responsabilità delle piattaforme digitali e valorizzare il ruolo cruciale dell’informazione e dei media locali – e’ intervenuto il Presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi – . L’ambiente digitale introduce dinamiche nuove, nelle quali gli algoritmi e le piattaforme incidono sulle modalità di accesso ai contenuti, sulla comunicazione e sui comportamenti degli utenti. Per questo è importante mettere a confronto le diverse competenze, promuovere una maggiore consapevolezza e rafforzare la trasparenza”. In apertura dei lavori sono intervenuti anche il Sottosegretario ai Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione di Regione Lombardia Ruggero Invernizzi, il Presidente della Commissione Sostenibilità sociale Emanuele Monti (Lega) e il Consigliere regionale Giuseppe Licata (Forza Italia). Attraverso un videomessaggio, hanno inoltre rivolto un saluto istituzionale il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio e il Presidente della 6 Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica Massimo Garavaglia.

Al centro del primo panel, dedicato a “regolamentazione del gioco d’azzardo nell’era digitale: leggi, limiti e prospettive. Un possibile ruolo dei media locali nella prevenzione della ludopatia”, sono stati posti gli strumenti normativi e il contributo che l’informazione locale può offrire nel rafforzare la consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo e alle forme di dipendenza ad esso associate. “Nel passaggio dal gioco tradizionale a quello digitale cambiano non soltanto gli strumenti, ma anche le modalità attraverso cui l’utente viene raggiunto, orientato e coinvolto – ha spiegato Antonio Caterino, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano – . Il quadro normativo deve quindi essere in grado di confrontarsi con un ambiente nel quale le piattaforme e gli strumenti tecnologici assumono un ruolo sempre più rilevante. Allo stesso tempo, è necessario rafforzare la prevenzione e la consapevolezza, anche attraverso un’informazione corretta e responsabile”.

Nel dibattito sono intervenuti Marianna Sala (Vice Presidente del Corecom Lombardia), Veronica Cella (componente del Corecom Lombardia), Simone Franchi (Confindustria Radio Tv Locali – Mediapason) e Marco Rossignoli (Presidente di Aeranti-Corallo). La seconda tavola rotonda, invece, ha spostato il focus sulla transizione del gioco d’azzardo dall’offline all’online e sulla governance algoritmica dei comportamenti di gioco, esaminando il passaggio dalle modalità tradizionali alle piattaforme digitali con particolare attenzione alle tecnologie, ai modelli di gestione e alle dinamiche dell’ecosistema del gioco online. “Ci troviamo oggi di fronte a un’evoluzione del settore che vede il gioco fisico ridursi progressivamente e, parallelamente, il gioco online crescere sempre più, anche grazie alla possibilità di accedere all’offerta in qualsiasi momento e luogo, 365 giorni l’anno – ha sottolineato Domenico Distante, Editore televisivo e Presidente di Distante Group Srl – . In questo scenario è fondamentale continuare a investire in formazione e informazione, rivolte sia agli utenti sia ai titolari degli esercizi fisici e online, con l’obiettivo di tutelare i consumatori. È importante mantenere alta l’attenzione e favorire il confronto su questo tema, che riveste un’importanza sempre maggiore”. La discussione ha visto i contributi di Daniele Bonanni (SOGEI), Imma Romano (ACADI ed EGP-FIPE) e Francesco Gatti (Vicepresidente di SAPAR). Presente in platea anche il Presidente del Corecom Veneto Tommaso Razzolini.

– foto xm4/Italpress –

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