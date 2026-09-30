Arrestato l’autore della rapina alla Banca UniCredit di Sant’Angelo Lodigiano

SANT’ANGELO LODIGIANO (LODI) (ITALPRESS) – Tratto in arresto l’autore della rapina alla Banca Unicredit di Sant’Angelo Lodigiano. Nella giornata di oggi, a seguito di una attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Lodi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lodi nei confronti di un cittadino italiano 44enne, pluripregiudicato e residente nel milanese, ritenuto responsabile del reato di rapina pluriaggravata in concorso. I fatti risalgono al mattino dello scorso 21 settembre, quando un uomo, indossando una parrucca e con il volto mascherato, simulando il possesso di un’arma da fuoco si era introdotto all’interno della filiale dell’istituto di credito UniCredit di Sant’Angelo Lodigiano (LO).

Dopo aver minacciato il direttore della filiale con la lama di una forbice, il malvivente aveva rinchiuso i quattro impiegati all’interno di un ufficio per circa due ore, costringendoli poi ad avviare le procedure temporizzate di sblocco delle casseforti e degli A.T.M. Nel corso della rapina furono sottratti 159.000 euro in contanti. L’immediata attivazione delle indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa di Lodi si è articolata attraverso una metodica e rigorosa analisi delle evidenze raccolte sul campo. Il tempestivo e accurato approccio investigativo ha consentito di giungere in tempi rapidissimi all’individuazione del responsabile, anche con il prezioso supporto del RIS di Parma. L’arrestato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Carabinieri Lodi –

(ITALPRESS).