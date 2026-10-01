Sequestrati circa 85 mila prodotti privi dei requisiti minimi di sicurezza nell’Oltrepò Pavese

PAVIA (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Voghera hanno sequestrato circa 85 mila prodotti non sicuri durante un’operazione di controllo del territorio nell’Oltrepò pavese, finalizzata a tutelare i consumatori e il rispetto delle norme italiane ed europee. L’intervento nasce da un monitoraggio delle attività commerciali della zona e ha portato all’individuazione di due empori a Voghera e uno a Torricella Verzate.

I prodotti commercializzati violavano ampiamente le norme del Codice del Consumo: tra la merce sequestrata figurano accessori di bigiotteria low-cost (come perle e anelli) privi di indicazioni sulla presenza di sostanze potenzialmente tossiche o allergeniche, oltre a prodotti per l’estetica privi di avvertenze sulle precauzioni d’uso e sui rischi per la pelle o per i bambini sotto i tre anni.

Oltre al sequestro della merce, le Fiamme Gialle hanno segnalato i legali rappresentanti dei tre punti vendita alla Camera di Commercio di Pavia. Per le sanzioni amministrative previste sono stimate sanzioni pecuniarie che possono superare i 25 mila euro.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).