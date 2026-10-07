Ludi “Como-Roma sarà una grande partita, mai pensato allo scudetto”

MILANO (ITALPRESS) - "Chi vince in Como-Roma sarà l'anti-Inter? Tutti lo dicono perché tendenzialmente dovete parlare di qualcosa e scrivere di qualcosa. La verità è che sarà una grande partita, ne siamo consapevoli, tra due ottime squadre, una partita che può essere tra la rivelazione, che è il Como, e una squadra candidata a competere per lo Scudetto come la Roma. Parliamo di due allenatori forti, mi aspetto che ci sia spettacolo, agonismo e passione, tute cose che sulla carta le due squadre promettono". Lo ha dichiarato Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, intervenuto a margine della 31^a edizione del Premio Gentleman Fair play, a Milano. "Non abbiamo mai pensato allo scudetto, come lo scorso anno non abbiamo mai pensato alla qualificazione in Champions League. Continuiamo a lavorare, Fabregas che ha vinto più di tutti ha sempre detto che gli obiettivi si pongono durante la stagione, non a bocce ferme. Abbiamo quell'approccio lì, dove possiamo crescere giorno dopo giorno". pia/gm/mca2