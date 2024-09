MILANO (ITALPRESS) – E’ ora disponibile “Luck and Strange”, il nuovo album di inediti di David Gilmour, a distanza di 9 anni dal precedente. Già osannato dalla critica e definito anche dall’artista stesso uno dei suoi migliori lavori, il disco anticipa il grande tour mondiale, che partirà proprio dall’Italia con 6 date al Circo Massimo di Roma (dal 27 settembre) destinato a diventare uno degli eventi live più importanti dell’anno! “Luck and Strange” è disponibile in digitale, vinile e cd. Anticipato dai singoli “The Piper’s Call”, “Between Two Points” e “Dark And Velvet Nights”, “Luck and Strange” è stato registrato nell’arco di cinque mesi tra Brighton e Londra. Il disco è stato prodotto da David e Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con alt-J e Marika Hackman. La maggior parte dei testi dell’album è stata composta da Polly Samson, co-scrittrice e collaboratrice di Gilmour negli ultimi trent’anni. L’album presenta artwork e fotografie di Anton Corbijn.

L’album include nove tracce, tra cui la reinterpretazione della canzone del 1999 dei Montgolfier Brothers, “Between Two Points”, che vede la partecipazione della figlia Romany Gilmour, 22 anni, alla voce e all’arpa, e la traccia che dà il titolo all’album, in cui appare il tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, registrata nel 2007 durante una jam session in un fienile nella casa di David. Le edizioni limitate deluxe di “Luck and Strange” includono tracce bonus e un libro rilegato molto speciale pubblicato da Thames & Hudson, con fotografie esclusive scattate da Polly Samson durante la registrazione dell’album. Le edizioni deluxe sono limitate a una sola tiratura. Inoltre, sono disponibili per il mercato italiano i seguenti formati: Vinile Trasparente Colorato Bottle Glass & Vinile Trasparente Orange Crush in esclusiva per Sony Music Store; Vinile Smeraldo Traslucido e Vinile Blu Mare Traslucido in esclusiva per Discoteca Laziale; Vinile Argento in esclusiva per IBS.it e Feltrinelli.it; Vinile Bianco Opaco e CD con cover alternativa in esclusiva per Amazon.

David Gilmour si esibirà dal vivo questo autunno a Roma, Londra, Los Angeles e New York. La band che lo accompagnerà è composta da Guy Pratt al basso, Greg Phillinganes e Rob Gentry alle tastiere, Adam Betts alla batteria, Ben Worsley alla chitarra e Louise Marshall insieme a Hattie e Charley Webb alle voci. David Gilmour manca in Italia da otto anni. I concerti si svolgeranno al Circo Massimo di Roma il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre e saranno anteprima mondiale e unici spettacoli nell’Europa continentale. Lo straordinario scenario del Circo Massimo, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, ospiterà l’evento anche grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di Roma e Ministero della Cultura. All’interno del Circo Massimo verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere, una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario mozzafiato. Frecciarossa è treno ufficiale, a partire dal 20 maggio chi ha un biglietto per il concerto può acquistare su Trenitalia.com i biglietti dell’offerta FrecciaMUSIC con sconti dal 30% all’80% sul prezzo base per raggiungere comodamente Roma.

