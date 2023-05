Lucca, scovati 30 “furbetti” del Reddito di Cittadinanza

La Guardia di Finanza di Lucca, ha posto in essere decine di mirati interventi nei confronti di percettori del reddito cittadinanza al fine di verificarne la regolarità, scovando 30 soggetti segnalati per aver illecitamente percepito il beneficio economico per un ammontare complessivo di circa 210.000 euro. gsl/trl