MONZA (ITALPRESS) – Allo U-Power Stadium si è chiuso sull’1-1 lo scontro tra Monza e Udinese. Tanto da recriminare per i padroni di casa che, passati in vantaggio con Colpani, non hanno saputo amministrare il vantaggio lasciandosi sorprendere nella ripresa dalla zampata vincente di Lucca. Buona la prima per Gabriele Cioffi che, subentrato in settimana a Sottil, esordisce per la seconda volta sulla panchina bianconera con un punto che regala fiducia in ottica futura.

L’inizio della partita manca di ritmo e intensità e per assistere alla prima azione da rete bisogna attendere il 14′, con Vignato che in area avversaria conclude verso rete ma Silvestri è attento e blocca a terra senza problemi. L’Udinese non resta a guardare e, al 23′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Bijol di testa ha una buona occasione ma non inquadra la porta. I friulani vivono un buon momento ma al 27′ il Monza sblocca il risultato: azione brianzola fulminea con Kyriakopoulos che, dalla sinistra, crossa al centro per Colpani che di destro batte Silvestri per il gol dell’1-0 che chiude la prima frazione di gara. Al ritorno in campo dagli spogliatoi, l’Udinese prova sin da subito a riportarsi in partita e, al 51′, Zemura tenta l’affondo da ottima posizione ma Di Gregorio sceglie alla perfezione il tempo di uscita e respinge la conclusione dell’esterno friulano. Il Monza stenta a contenere la pressione degli avversari che, al 66′, possono festeggiare l’1-1. Rimessa laterale lunga dalla destra e pallone sporco che arriva tra i piedi di Lucca, che da distanza ravvicinata non lascia scampo a Di Gregorio. Il Monza accusa il colpo e l’Udinese prova ad approfittarne con Lovric che, al 74′, da posizione favorevole, calcia in porta a colpo sicuro ma il pallone viene respinto e Di Gregorio può tirare un sospiro di sollievo. Il Monza prova a scuotersi e Ciurria, all’84’, nell’ultima azione da gol del match, sfiora la rete con uno splendido sinistro a giro che Silvestri respinge in tuffo bloccando il risultato sull’1-1 che chiude la gara.

