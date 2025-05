Luca Curatoli di bronzo a Seoul nella sciabola, Michela Battiston sesta

ROMA (ITALPRESS) – Luca Curatoli brilla di bronzo nel Grand Prix di sciabola a Seoul. L’atleta napoletano delle Fiamme Oro è salito sul terzo gradino del podio in Corea, in una prova del circuito d’élite GP (con sole gare individuali a punteggio maggiorato), conquistando la 18^ medaglia della sua carriera in Coppa del Mondo. Prestazione positiva, seppur con il rimpianto del podio sfiorato, anche per Michela Battiston che ha chiuso al 6° posto nella prova femminile.

La cavalcata di Curatoli verso il podio, che gli mancava dal secondo posto dell’Europeo di giugno 2024 a Basilea e che aveva ripetutamente sfiorato quest’anno, è iniziata con una battaglia contro il tedesco Seefeld, superato all’ultima stoccata, per 15-14. Nel turno seguente l’azzurro classe ’94 ha battuto l’ungherese Szatmari per 15-10, entrando poi tra i “top 8” grazie al successo, con il punteggio di 15-12, contro il francese Garrigue. Padrone del match e deciso a tornare in “zona medaglie” dopo tre quinti posti in questa stagione, Luca ha fatto suo anche il quarto di finale con l’iraniano Pakdaman, un 15-9 che ha dato la certezza del podio al napoletano delle Fiamme Oro.

Luca Curatoli si è fermato solo in semifinale, battuto per 15-11 dal francese Jean-Philippe Patrice, chiudendo così in terza posizione, piazzamento che lo consolida tra gli sciabolatori più forti del panorama mondiale. Per quanto riguarda gli altri atleti del Commissario tecnico Andrea Terenzio, stop sulla soglia dei migliori otto per Michele Gallo, che ha battuto d’autorità lo statunitense Saron (15-7) e il tedesco Kindler (15-9), prima di essere battuto dal georgiano Sandro Bazadze per 15-11, in un match che ha sancito la 12^ posizione per l’azzurro dei Carabinieri. A Seoul, dove mancava – stop precauzionale per ritrovare la miglior condizione – il capitano Gigi Samele, hanno chiuso 36° Pietro Torre, 39° Dario Cavaliere e 43° Francesco Bonsanto.

Nella gara femminile si è fermata a un passo dal podio Michela Battiston, 6^ classificata e migliore delle azzurre del CT Andrea Aquili. La 27enne portacolori dell’Aeronautica Militare ha debuttato superando per 15-6 la giapponese Takahashi. Prematuro e un po’ beffardo, è arrivato nel turno dei 16esimi il derby contro Chiara Mormile, che ha visto Michela prevalere con il risultato di 15-13. Negli ottavi di finale Battiston ha proseguito la sua corsa battendo per 15-4 la spagnola Navarro e straccando così il pass per la “finale a otto”. Qui è stata la coreana Jeon, poi vincitrice dalla gara, a imporsi per 15-8, decretando il 6° posto della sciabolatrice friulana. Così le altre azzurre: 24^ posizione per Chiara Mormile (dopo il derby con Battiston), 25^ Carlotta Fusetti, 29^ Martina Criscio, 30^ Manuela Spica, 41^ Eloisa Passaro e 53^ Benedetta Fusetti.

La Coppa del Mondo di sciabola si sdoppierà nel weekend tra il 23 e il 25 maggio: appuntamento a Madrid per il gruppo maschile del Commissario tecnico Andrea Terenzio e a Lima per il settore femminile guidato dal CT Andrea Aquili. Saranno le ultime competizioni prima dei Campionati Europei di Genova 2025.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).