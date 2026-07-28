Luca Barbareschi compie 70 anni tra palcoscenico, cinema e televisione

ROMA (ITALPRESS) – Luca Barbareschi spegne 70 candeline oggi, martedì 28 luglio: attore, regista, produttore, autore, conduttore televisivo e, per una parentesi significativa, anche politico (deputato dal 2008 al 2013). Nato a Montevideo il 28 luglio 1956, Barbareschi cresce in Italia e muove i primi passi nel teatro come assistente di Virginio Puecher. La formazione prosegue negli Stati Uniti, dove studia recitazione a New York con maestri del calibro di Lee Strasberg, Stella Adler e Nicholas Ray. Un’esperienza che segnerà profondamente il suo approccio alla recitazione e alla regia, conferendogli una dimensione internazionale rara per gli attori italiani della sua generazione. Gli anni Ottanta rappresentano il decollo della sua carriera. Sul grande schermo alterna produzioni italiane e internazionali, collaborando con registi come Costa-Gavras, Pupi Avati, Carlo Vanzina e Roman Polanski. Parallelamente conquista il pubblico televisivo con programmi di successo, tra cui C’eravamo tanto amati, che lo consacra anche come brillante intrattenitore.

Ma è forse il teatro il luogo in cui Barbareschi lascia il segno più profondo. Come produttore e interprete porta in Italia autori contemporanei come David Mamet e Sam Shepard, contribuendo a rinnovare il repertorio teatrale nazionale. Negli anni ha diretto e interpretato spettacoli di grande successo, dimostrando una costante attenzione alla drammaturgia internazionale e alla qualità artistica. Accanto all’attività artistica si sviluppa quella imprenditoriale. Con le sue società di produzione realizza film, fiction e programmi televisivi, contribuendo alla nascita di numerosi progetti di successo. Tra le opere più recenti figurano The Penitent e Paradiso in vendita, conferma di una creatività che continua a rinnovarsi anche dopo quasi mezzo secolo di carriera.

– foto IPA Agency –

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