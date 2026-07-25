Alex Britti incanta il Castello di Santa Severa: due ore di musica ed energia

ROMA (ITALPRESS) – Maglietta bianca, occhiali da sole, pantaloni ampi e scarpe da ginnastica bianche. Un look essenziale che racconta perfettamente lo spirito di Alex Britti: niente fronzoli, solo musica. Ed è proprio con questa autenticità che, nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, il cantautore romano ha conquistato ieri sera il pubblico con il suo Brittintour ’26, regalando una serata intensa, frizzante e carica di energia.

L’apertura è affidata a “E basta” e “Una parola differente“, due brani che danno subito il tono a un concerto costruito con equilibrio tra presente e passato. Britti alterna infatti le sue produzioni più recenti ai grandi successi che hanno segnato oltre venticinque anni di carriera, accompagnando ogni canzone con la sua inseparabile chitarra, protagonista assoluta di uno stile unico nel panorama musicale italiano. Blues, jazz, rock, pop e cantautorato si intrecciano con naturalezza, dando vita a un linguaggio musicale personale e immediatamente riconoscibile.

Il pubblico risponde con entusiasmo, cantando dall’inizio alla fine brani entrati ormai nella memoria collettiva come “Oggi sono io”, “La vasca”, “Gelido”, “Solo una volta”, “Una su un milione”, “Baciami”, “Mi piaci”, trasformando il concerto in un grande abbraccio collettivo.

Tra assoli raffinati, ritmo coinvolgente e una straordinaria padronanza del palco, Alex Britti dimostra dunque ancora una volta come la semplicità possa diventare spettacolo quando è sostenuta dal talento.

Il tour conferma la vitalità di un artista che continua a rinnovarsi senza mai perdere la propria identità, consolidando il suo posto tra i protagonisti della musica italiana. Britti si conferma così uno dei cantautori più importanti e autentici del panorama nazionale, capace di attraversare il tempo mantenendo intatto il legame con il suo pubblico.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).