FIRENZE (ITALPRESS) – Via al rimodellamento della Costa toscana. Più sabbia, riprofilature e interventi di manutenzione del litorale. In vista della stagione estiva, la Giunta ha approvato il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023. Oltre 3 milioni di euro destinati a 13 interventi da farsi in tempi rapidi, a cui è stato concesso un contributo regionale al quale si sommano circa 270mila euro finanziati da alcuni comuni. Questo permetterà, anche per il 2023, il corretto svolgimento della stagione estiva.

“La lotta all’erosione costiera – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani- è una priorità che abbiamo ribadito fin dall’inizio della legislatura. Con gli oltre 3 milioni appena approvati andiamo avanti con la nostra azione volta alla tutela della costa e manteniamo l’ impegno nel sostenere, in coerenza con le strategie del Masterplan le azioni di ripristino e riqualificazione della costa competenza dei comuni, concedendo con risorse regionali un contributo che consente di finanziare il 90% dell’importo totale degli interventi individuati, permettendo così di approvare un piano di interventi da 3,3 milioni di euro di interventi specifici mirati, da realizzarsi in tempi brevissimi, anche in vista della prossima stagione balneare”.

“Anche questo anno- ha detto l’assessora all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni- abbiamo stanziato 3 milioni di euro per le attività di ripascimento delle nostre spiagge. Sappiamo che sono necessari interventi strutturali e duraturi per la difesa della nostra costa, sulla quale incidono pesantemente i cambiamenti climatici che rendono più severi i fenomeni erosivi, ed è per questo che abbiamo prodotto un Master Plan che li pianifica e li progetta in maniera puntuale, a partire però da uno sguardo complessivo sulle dinamiche di costa. Il Master Plan – ha proseguito Monni- ha un ruolo fondamentale nella parte del piano di transizione ecologica dedicata alle politiche di adattamento e resilienza e, come tutti gli strumenti della transizione, deve porsi il tema di gestire l’oggi mentre programmiamo il domani. Per questo, mentre cerchiamo di ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi del Master Plan, abbiamo deciso di procedere a realizzare quelli che possono consentire di limitare gli effetti dell’erosione e di restituire sabbia a quelle spiagge che rappresentano un insostituibile bene ecologico, ma anche il pane per molte famiglie”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com