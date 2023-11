Lotta alla mafia, De Lucia torna a dialogare con studenti di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - "L'appuntamento di oggi ci serve per spiegare agli studenti che cos'è la mafia e che Matteo Messina Denaro è stato un pezzo importante della sua storia: per chi crede nella legalità è un racconto positivo, perché mette al centro lo Stato che lo ha cercato, trovato e catturato". Così il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, a margine della presentazione, all'Auditorium del Gonzaga Campus, del libro 'La cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia', scritto insieme al giornalista Salvo Palazzolo. Il primo incontro era avvenuto il 3 febbraio, 18 giorni dopo la cattura di Matteo Messina Denaro (alle 9:12 del 16 gennaio), per condividere con gli studenti un momento di gioia da estendere a tutti i siciliani, ma anche di riflessione su cosa sarebbe avvenuto più avanti. A dieci mesi di distanza il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, è tornato all'Auditorium del Gonzaga Campus per dialogare con i ragazzi.