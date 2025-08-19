BERGAMO (ITALPRESS) – Dopo due settimane di assenza Ademola Lookman è tornato al centro sportivo Bortolotti di Zingonia: ieri l’Inter ha comunicato ufficialmente di non voler proseguire la trattativa con l’Atalanta per il giocatore, oggi l’attaccante nigeriano si è presentato di nuovo a Bergamo, dove si sta allenando individualmente in campo. Al centro sportivo presente anche il ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso, che sta assistendo alla seduta di Ivan Juric.

Ora ci sarà da capire se verrà reintegrato in rosa e quali saranno le sanzioni. In caso di offerta dall’estero non è escluso che il giocatore possa essere ceduto già in questa sessione di mercato.

