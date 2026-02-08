Longo “Grazie allo sport Cortina non ha più basse stagioni”

CORTINA (ITALPRESS) - "Siamo il più grande comitato organizzatore interdisciplinare di sport invernali al mondo. E questo è un punto molto importante, significa attirare attraverso l'alto livello sportivo, di cui siamo un attore organizzatore totale, un mondo turistico che ha consentito a Cortina d'Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni ma di avere un'unica stagione da 9-10 mesi". Lo ha detto il presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo, a margine dell'evento "Italian Sport Industry & Business Connections" a Cortina. glb/mca2