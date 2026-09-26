Longevity Magazine – Puntata del 26/9/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella diciassettesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Maurizio Bossi, andrologo e sessuologo. I due argomenti principali al centro dell'intervista sono stati la continuità della sessualità e del piacere nell'età avanzata e l'integrazione tra dimensione corporea e psicologica attraverso la valorizzazione delle differenti sensibilità relazionali e sensoriali tra uomo e donna. sat/gsl