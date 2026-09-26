Housing accessibile, Fondazione Cariplo e BEI fanno squadra

MILANO (ITALPRESS) - La casa al centro del confronto tra istituzioni, finanza e Terzo settore. Fondazione Cariplo ha riunito a Milano alcuni tra i principali protagonisti italiani ed europei impegnati sul fronte dell’housing sociale e dell’accesso all’abitare. L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva del roadshow promosso dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, BEI, dopo gli incontri di Bologna e Modena, e ha valorizzato oltre 30 anni di esperienza di Fondazione Cariplo nel settore. f12/mgg/gtr