Centenario Rauti, Russo “Lungimirante e contemporaneo”

PALERMO (ITALPRESS) - Pino Rauti "ci ha insegnato un metodo: la politica è ricerca del cambiamento seguendo non necessariamente le mode o il compromesso, ma il sogno. Questo può avvenire attraverso lo studio e la proposizione politica: lo stiamo declinando attualmente, è stato tra i precursori di un pensiero che ha consentito alla destra italiana di andare al governo". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, a margine del convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo per il centenario di Pino Rauti. xd8/mgg/mca1