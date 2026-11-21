Longevity Magazine – Puntata del 21/11/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella venticinquesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Matteo Maggioni, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia presso l'ospedale "Giuseppe Fornaroli" di Magenta (Milano). Al centro della puntata la salute maschile e l'importanza degli screening in età giovanile per la prevenzione. sat/gsl