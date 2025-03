Longarone, l’assessore regionale Caner inaugura la fiera Agrimont

VENEZIA (ITALPRESS) – “In montagna trova sede meno dell’8% delle imprese agricole del Veneto; un contributo che non misuriamo col solo valore numerico, ma del quale la Regione ha ben chiara l’importanza. L’agricoltura consente la sicurezza idrogeologica di un territorio delicato e fragile, e ne determina l’attrattività per i turisti, ed è quindi fondamentale per la sua vivibilità. Consapevole di questo, abbiamo dedicato alla montagna il 40% dei 1.561 milioni di euro dell’intero PSR 2014-2022, rivolto allo sviluppo dell’agricoltura dell’intera Regione”. L’assessore regionale Federico Caner ha inaugurato a Longarone la fiera Agrimont, rendendo noti alcuni dati sull’impegno della Regione Veneto a favore dell’agricoltura di montagna.

“Cito i numeri più significativi delle risorse PSR (Programma di sviluppo rurale) destinate alla zona montana negli ultimi 10 anni: 27 milioni per l’insediamento di 670 nuovi giovani agricoltori, 100 milioni per l’ammodernamento di 1.250 aziende, 170 milioni di indennità compensativa per 3.600 aziende agricole e altri 110 milioni di euro a favore di oltre 3.000 aziende per il mantenimento dei prati e dei pascoli montani, 60 milioni per le imprese forestali, 44,6 milioni di euro ai 4 GAL della zona montana per lo sviluppo locale. Nella sola provincia di Belluno le varie misure del PSR 2014-2022 hanno portato aiuti complessivi per poco più di 225 milioni di euro. Ogni anno sono state finanziate circa 1.400 domande di indennità compensativa e altrettante per il mantenimento dei prati e dei pascoli. Sulle altre misure di sostegno sono state finanziate altre 1.700 domande”, ha spiegato.

“Scelte – prosegue Caner – confermate dalla Regione anche nel CSR 2023-2027 (Complemento regionale per lo sviluppo rurale). Nei suoi primi due anni di attuazione, sono state finanziate in provincia di Belluno 1.364 domande per più di 44 milioni di euro. Oltre a questi aiuti, la programmazione regionale ha finanziato le attività dei due GAL presenti nel bellunese: il PSR ha assegnato loro risorse per poco più di 23 milioni di euro e il CSR ulteriori 12,4 milioni di euro, più altri 4 milioni per le due nuove Aree Interne”.

