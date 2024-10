MILANO (ITALPRESS) – Torna dal 19 al 20 ottobre 2024, ApritiModa, l’appuntamento autunnale per scoprire i retroscena del fashion italiano, in uno straordinario itinerario alla scoperta del Made in Italy, tra atelier e piccole botteghe, che apriranno eccezionalmente al pubblico per due giornate. Ad accogliere i visitatori saranno grandi aziende del Made in Italy riconosciute in tutto il mondo, da Armani, Dolce &Gabbana, Missoni, Fendi, ma anche piccoli laboratori e nuovi marchi. In Lombardia, oltre a Milano, capitale mondiale della moda, sono coinvolte imprese delle province di Como, Bergamo, Varese e Mantova. Alla conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, oggi pomeriggio a Palazzo Morando a Milano, anche l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, che ha portato i saluti del presidente della Regione Attilio Fontana, che- ha detto l’assessore regionale- “condivide con me la profonda convinzione che la moda sia un settore di eccellenza assoluta per la nostra regione, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e identitario”. “E’ un’occasione unica per vedere la moda che nasce, dietro ‘le quintè, dove menti creative e mani esperte lavorano la materia prima, le danno forma e concretezza, per renderla, alla fine, un capo d’eccellenza Made in Italy. ApritiModa è uno speciale viaggio tra i segreti della moda italiana, famosa in tutto il mondo”, ha spiegato Mazzali ringraziando l’ideatrice dell’iniziativa, la giornalista Cinzia Sasso, che dal 2017 coinvolge grandi e piccole realtà del ‘saper farè lombardo e italiano, che acconsentono ad aprire le porte dei loro luoghi di lavoro. “La moda italiana non è solo il risultato finale che vediamo sulle passerelle e sui red carpet. E’ il frutto di un lungo e complesso processo produttivo che coinvolge migliaia di mani esperte, artigiani e piccole imprese, molte delle quali operano proprio qui in Lombardia, per la precisione 28mila, che danno lavoro a più di 180 mila persone- ha detto ancora Mazzali-. ApritiModa rappresenta, quindi, un’opportunità unica per riscoprire questo mondo affascinante, che sarà possibile esplorare, nella sua culla manifatturiera: la Lombardia. Eventi come ApritiModa ci permettono di conoscere questi aspetti meno visibili, ma fondamentali, del settore e di dare il giusto riconoscimento a tutti coloro, tanti eccellenti lavoratori, dall’inizio alla fine della filiera, che contribuiscono alla sua grandezza”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Regione Lombardia