MILANO (ITALPRESS) – Ultima giornata per l’intensa esercitazione che da martedì scorso ha visto impegnati 120 operatori di Areu e dei Vigili del Fuoco della Lombardia che compongono le squadre USAR (Urban Search And Rescue) nel campo macerie della Protezione civile di Codogno messo a disposizione dal sindaco. Per quattro giorni, medici, infermieri e tecnici altamente specializzati provenienti dalle sedi Areu di Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Como si sono addestrati in scenari simulati di crollo, affinando le proprie competenze nella ricerca e soccorso di persone intrappolate sotto le macerie anche con l’ausilio di unità cinofile dei Vvf, molto preziose in contesti del genere. Unico in Italia a essere certificato a livello internazionale da Insarag (International Search and Rescue Advisory Group), il team Usar di Areu Lombardia rappresenta un punto di riferimento in Italia per il soccorso tecnico e sanitario fra la macerie. Grazie a una formazione continua e a esercitazioni periodiche, come quella che si conclude oggi, il personale specializzato è in grado di operare in qualsiasi condizione, anche in quelle più complesse.

Costituito nel 2016 in seguito ad un Accordo quadro con i VVF, il team oggi si addestra per un minimo di 36 ore l’anno nei diversi campi macerie del territorio così da essere sempre pronto ad intervenire. Ogni 3 mesi, poi, sono previsti, momenti congiunti con i Vigili del Fuoco. La collaborazione con i Vigili del Fuoco è fondamentale per garantire l’efficacia degli interventi. Insieme, le due realtà lavorano per mettere a punto procedure e protocolli sempre più efficienti, fondamentali per salvare vite umane. Negli ultimi anni, il team Usar di Areu Lombardia è stato impegnato in numerosi interventi di soccorso in Italia e all’estero, dimostrando la propria professionalità e capacità di adattamento. Eventi come il terremoto di Amatrice, la valanga di Rigopiano, il crollo del Ponte Morandi a Genova o l’esplosione della cisterna di gpl a Bologna, il terremoto in Turchia e l’alluvione Libia hanno sottolineato l’importanza di un costante addestramento e di una preparazione di alto livello. Le squadre Usar di Areu e Vvf vengono attivate anche in occasione degli interventi di soccorso effettuati sul territorio regionale, quando per crolli o esplosioni vi è la necessità di avere personale specializzato ad operare in questi contesti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Areu