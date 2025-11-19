Lombardia, raccordo tra A4 e Valtrompia sarà completato nel 2029

BRESCIA (ITALPRESS) - Al campo base di Codolazza, nel bresciano, si è svolto il sopralluogo tecnico dell’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme al cantiere del “Raccordo Autostradale tra la A4 e la Val Trompia” alla presenza dei rappresentanti del territorio. I lavori hanno raggiunto il 27% di avanzamento e il completamento è previsto per il 2029. mgg/mrv