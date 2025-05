Lombardia, l’opposizione in Consiglio regionale espone lenzuoli bianchi per Gaza

MILANO (ITALPRESS) – Lenzuoli bianchi in Aula, come sudari simbolici, per chiedere la fine del massacro a Gaza. È la protesta messa in atto dal gruppo regionale del Partito Democratico, affiancato dalle altre forze di opposizione, durante la seduta del Consiglio lombardo.

“Vogliamo portare la voce di un desiderio di pace”, ha dichiarato il capogruppo dem Pierfrancesco Majorino, che ha rivolto un appello alla maggioranza. “Serve un sussulto delle istituzioni. Siamo di fronte a una strage e chiediamo che anche le vostre voci si uniscano alle nostre”. L’iniziativa segue quella di sabato scorso, quando gli esponenti del Pd avevano esposto un sudario sulla facciata di Palazzo Pirelli. Majorino ha sottolineato la necessità di una presa di posizione anche da parte del Consiglio regionale.

