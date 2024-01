Lombardia, Maione “Meno divieti e più educazione e cultura ambientale”

MILANO (ITALPRESS) - Non divieti, non privazioni, ma innovazione, tecnologia e fiducia nell'educazione e nella cultura ambientale di cittadini e imprese. E' questa la direzione che l'assessore lombardo all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, intende seguire nei prossimi anni, anche grazie ai risultati finora ottenuti in termini di emissioni e di riciclo. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata all'Agenzia di Stampa Italpress, partendo proprio dal miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia.(ITALPRESS) trl/gsl