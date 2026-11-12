Lombardia, i giovani riscoprono il valore dei mestieri artigiani

MILANO (ITALPRESS) - L’artigianato lombardo guarda alle nuove generazioni: il 64% dei giovani tra i 16 e i 24 anni si dichiara interessato a fare un’esperienza pratica in bottega per imparare un mestiere. È quanto emerge da un’indagine dell’Istituto Piepoli presentata alla Triennale di Milano, nell’ambito del terzo Festival del Made in Lombardia, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia. f12/mgg/gsl