Vecchiato “Mercatini di Natale occasione importante per far conoscere L’Alpe Cimbra”

PALERMO (ITALPRESS) - "Una delle particolarità sono sicuramente i mercatini di Natale, che fanno sognare tutti, grandi e bambini. Per noi è un'occasione importante per far conoscere l'Alpe Cimbra, col mercatino di Lavarone, di Bosentino, ma anche come base ideale per poi spostarsi sul mercatino di Trento o della Valsugana". Lo ha detto Daniela Vecchiato, direttore dell'Apt Alpe Cimbra, in occasione della presentazione della stagione invernale a Palermo. xd6/pc/mca3