Alpe Cimbra, Casti “Importante offrire la nostra proposta in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Perché Palermo? Perché riteniamo che sia un luogo splendido, un luogo che giustamente abbiamo voglia di indagare, di interpretare, e di invitare nella nostra destinazione, Una scelta che non nasce soltanto dalla volontà di ampliare il bacino di visitatori, ma anche da una concreta opportunità logistica: Noi siamo fondamentalmente molto lontani, ma anche molto vicini. Abbiamo la fortuna di avere un collegamento aereo che collega Palermo a Verona: Verona dista un'oretta di strada dall'Alpe Cimbra". Lo ha spiegato Alessandro Casti, presidente dell'Apt Alpe Cimbra, presentando a Palermo l'offerta turistica invernale 2026/2027. xd6/pc/mca3