MILANO (ITALPRESS) – Dopo le dimissioni presentate dell’onorevole Fabrizio Sala, già vicepresidente e assessore all’Istruzione, Università, Innovazione e Ricerca, eletto in Parlamento, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha assegnato all’assessore al Lavoro e Istruzione, Melania Rizzoli, l’incarico di vicepresidente della Giunta regionale. Il governatore ha ringraziato Fabrizio Sala, per l’impegno profuso fin qui attraverso il quale ha potuto portare a compimento una serie di importanti progetti, e il nuovo vicepresidente per aver accettato l’incarico augurandole buon lavoro.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it