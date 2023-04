ASSAGO (MILANO) (ITALPRESS) – Oggi il sindaco del Comune di Assago (Mi), Lara Carano, ha partecipato alla conferenza stampa convocata dalla Senatrice Giusy Versace, per parlare del Parco inclusivo che sarà realizzato a breve sul territorio assaghese, primo Comune ad aprire le porte a questo meraviglioso e innovativo progetto. “Sono una persona sensibile – commenta il Sindaco Carano – perciò sono ancor più felice di sottolineare che Assago è sempre stato un Comune all’avanguardia su diverse tematiche legate alla qualità della vita dei cittadini, motivo per cui l’anno scorso è stato eletto, dalla rivista Avvenire, il primo Comune d’Italia proprio per il ben vivere. Voglio ringraziare l’amica Giusy Versace, perchè grazie a lei e alla sua proposta, abbiamo deciso di realizzare questo Parco innovativo che sarà dedicato ai diversamente abili e agli anziani che fanno fatica a deambulare, che grazie alle attrezzature presenti potranno fare un pò di attività fisica all’aperto. Sarà costruito all’interno del nostro Parco Agricolo, il bando di gara è già stato assegnato e fra poco inizieranno i lavori, quindi ci auguriamo che entro l’estate verrà realizzato; poi ci sarà l’inaugurazione a cui saranno invitati Giusy Versace e Stefano Cialella, ideatore del progetto “parco insieme”. “La realizzazione di questo importantissimo progetto è voluta da tempo – sottolinea l’assessore allo Sport Marco La Rosa – proprio perchè sarà realmente il primo Parco d’Italia totalmente inclusivo a vantaggio dell’educazione e del supporto ludico/motorio dedicato alle persone con disabilità, ai bambini piccoli e agli anziani. Delle vere e proprie isole di attività motoria inserite nello splendido contesto verde del Parco Agricolo. Ringraziamo infine Regione Lombardia per i fondi che ha destinato al progetto e l’azienda della bergamasca che si occuperà della realizzazione entro l’estate. Lo sport è un diritto di tutti e questo Parco inclusivo ne sarà l’espressione tangibile”.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Comune di Assago