Lollobrigida riceve Sefcovic, focus su dazi e Mercosur

ROMA (ITALPRESS) - I principali temi della politica commerciale europea, con particolare riferimento all’accordo Ue–Mercosur e alla questione dazi sono stati al centro dell'incontro a Roma, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, tra il Ministro Francesco Lollobrigida e il Commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic. f04/mgg/azn