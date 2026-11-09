Lollobrigida “L’obiettivo è diventare meno dipendenti dall’estero. L’80% dei fondi del ColtivaItalia al Sud”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo necessità di garantire la libertà ai nostri cittadini di consumare quello che vogliono, di trasformare e produrre nel campo alimentare quello che ritengono più opportuno. Per farlo servono materie prime e i nostri agricoltori, allevatori e pescatori sono fondamentali. Per questo abbiamo investito risorse ingenti per garantire che le filiere di approvvigionamento che oggi sono molto dipendenti dall’estero si rafforzassero”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo questa mattina al programma Uno Mattina su Rai 1.

“L‘80% dei fondi del ColtivaItalia andranno al Sud. In Europa negli ultimi trent’anni oltre il 30% delle aziende agricole sono state chiuse, in Italia, in alcune zone del Sud abbiamo superato il 40%. In questi anni abbiamo invertito la tendenza ma non è sufficiente. Bisogna investire per rafforzare questo settore”, ha aggiunto il ministro. “Bisogna garantire reddito agli agricoltori e per farlo bisogna investire sulla ricerca e nel ColtivaItalia si investe molto anche su questo, sulle regole, sui controlli, che mettano in condizione i nostri imprenditori agricoli, che hanno dei costi di produzione più alti, di non dover soccombere rispetto a importazioni da Paesi terzi che non rispettano le stesse regole”, continua. “Questo quadro ci permetterà di avere un’agricoltura resiliente che in Italia già tocca dei record, perché oggi siamo la prima agricoltura per valore aggiunto dal 2024. Un record straordinario che si abbina al record di export nell’agroalimentare, che è di 72,6 miliardi. Oggi l’Italia è leader ma non basta. Dobbiamo dare riscontro al mondo agricolo. Dobbiamo garantire equità e reddito ai nostri agricoltori”, ha concluso.

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