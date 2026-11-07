Kakà, Elettra Lamborghini e Mattia Stanga premiati a Fieracavalli

VERONA (ITALPRESS) – Il campione brasiliano Kakà, la cantante Elettra Lamborghini e la star del web Mattia Stanga hanno ricevuto oggi, al Pala Range Rover di Verona, il premio Fieracavalli-Aneri: una magnum di Amarone della Valpolicella Aneri 2015 in edizione limitata con etichetta firmata da Mimmo Paladino, consegnata direttamente dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo e da Lucrezia, Ludovica e Giorgia, terza generazione della famiglia Aneri.

– Foto ufficio stampa Aneri (in foto Armando Diruzza, Giorgia, Ludovica e Lucrezia Aneri, Mattia Stanga e Federico Bricolo) –

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