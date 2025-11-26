Lollobrigida “La Dop Economy continua a crescere, qualità cibo è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) - "La Dop Economy continua a crescere, continuerà a crescere, continuiamo a difendere un modello che garantisce la tutela delle identità, delle tradizioni, della storia, del territorio, del mondo del lavoro collegato, un'economia florida che dimostra come gli investimenti sulla qualità è una buona scelta". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del rapporto Ismea - Qualivita. xc3/sat/mca2