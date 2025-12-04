Lollobrigida “Governo al fianco delle imprese con politiche di rilancio”

ROMA (ITALPRESS) - "Una grande relazione del Presidente Costantini, rieletto all'unanimità proprio ieri, che ha raccontato quello che ha realizzato la CNA nei tanti anni di capacità di rappresentare il mondo delle imprese che producono, che tengono in piedi questa nazione. Una bella relazione anche nel raccontare le esperienze professionali, i risultati raggiunti e le criticità che esistono" e che "riconosce al governo quanto è riuscito a mettere in campo in questi anni in Italia, con politiche mirate al rilancio delle imprese e del credito in favore delle imprese, per sostenere quelle grandi capacità professionali che esistono e che vanno valorizzate al massimo". Così il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea annuale della CNA. xi2/ads/mca1