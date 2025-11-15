Lollobrigida “Da governo 50 mln a terzo settore per garantire aiuti alimentari”

ROMA (ITALPRESS) - I volontari del Banco Alimentare "lavorano in maniera straordinaria. La raccolta, sostanziata dalla generosità di tante persone che fanno la spesa e danno una parte di quello che possono permettersi a loro perché lo possano consegnare a famiglie che non accedono a una sana e corretta alimentazione, per noi è un elemento fondamentale: è un'azione importantissima". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della colletta alimentare realizzata dal Banco Alimentare in un supermercato di Roma. "Il nostro Governo ha stanziato in maniera strutturale 50 milioni l'anno che vengono dedicati al terzo settore perché possa operare per garantire, a chi non può permettersi un'alimentazione corretta, di avere generi alimentari di qualità", ha aggiunto. ads/mca2 (Fonte: Ministero dell'Agricoltura)