Lollobrigida “Cucina italiana racconta nostre arti e crea ricchezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Lavoriamo" per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell'Unesco e "per il riconoscimento culturale perché la nostra cucina racconta le nostre arti, qualità, ricerca e contaminazioni che per migliaia di anni hanno permesso al nostro territorio di acquisire una parte di dna di tutte le culture del pianeta e trasformarlo in quel Made in Italy che tutti riconoscono come bello, buono e di valore. Un valore che diventa anche economico che ricade sulle filiere produttive, sulle imprese, sul turismo, ristorazione, industria e crea ricchezza". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione della presentazione della nuova livrea del treno Leonardo Express che collega Fiumicino a Roma, per la promozione della candidatura della "Cucina Italiana" a patrimonio Unesco, assieme al presidente di FS, Tommaso Tanzilli. xb1/ads/mca1